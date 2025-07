Tragico epilogo per Virginia la bimba originaria di Cusano Mutri dispersa dopo alluvione in Texas

Si √® purtroppo conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Virginia, la piccola di origine cusanese di soli nove anni dispersa dopo l‚Äôalluvione che ha devastato il campo estivo Camp Mystic nel Texas. Il suo corpo senza vita √® . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com ¬© Fremondoweb.com - Tragico epilogo per Virginia, la bimba originaria di Cusano Mutri dispersa dopo alluvione in Texas

Antonella Pistolato, la cassiera della Casa di Caccia stroncata da un tumore a 51 anni: la malattia scoperta due mesi fa e il tragico epilogo - PREGANZIOL - Una donna  riservata e di grande bontà, che ha dedicato la sua vita alla famiglia. Così viene ricordata Antonella Pistolato, 51 anni, scomparsa sabato 26 aprile a.

Vigili del fuoco dispersi in Abruzzo, tragico epilogo: trovati morti - Scivolati durante una escursione in località Balzolo. Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico.

Epilogo tragico, ritrovato il corpo di Chamila: la collega del detenuto suicida dal Duomo di Milano - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragico epilogo di una scomparsa misteriosa. √ą stato rinvenuto il corpo senza vita di Chamila Wijesuriya, la donna di 50 anni originaria dello Sri Lanka, scomparsa da venerd√¨ 9 maggio a Milano.

