Rubio si augura de-escalation dopo attacco di Israele nel sud Siria

Washington, 16 lug. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di sperare in una "de-escalation" nella Siria meridionale nelle "prossime ore", parlando di un'incomprensione tra Israele e Siria in seguito agli attacchi israeliani contro Damasco. "È complicato, ovviamente. Si tratta di rivalità storiche di lunga data tra diversi gruppi nella Siria sud-occidentale, i beduini, la comunità drusa, e questo ha portato a una situazione spiacevole e a un'incomprensione, a quanto pare, tra la parte israeliana e quella siriana. Abbiamo dialogato con loro mattina e sera, con entrambe le parti, e crediamo di essere sulla strada giusta per una vera de-escalation, e poi, si spera, di tornare sulla strada per aiutare la Siria a ricostruire il suo Paese e a raggiungere una situazione molto più stabile in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio si augura "de-escalation" dopo attacco di Israele nel sud Siria

Mosca,Lavrov e Rubio hanno parlato di Ucraina, Siria, Iran - Nel loro incontro di oggi a Kuala Lumpur, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio hanno avuto un "concreto e franco scambio di opinioni sull' Ucraina, la situazione in Iran e Siria, così come su una serie di altri problemi internazionali".

Rubio, Usa molto preoccupati da attacchi Israele in Siria - Gli Usa sono " molto preoccupati " dagli attacchi israeliani in Siria: lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio.

Rubio, in Siria siamo sulla strada della de-escalation - "La situazione in Siria e' complicata.. ma siamo sulla strada della de-escalation, nelle prossime ore speriamo di vedere qualche progressi per mettere fine a cio' che abbiamo visto": lo ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio nello studio Ovale.

