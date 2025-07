Camerino (Macerata), 16 luglio 2025 — È stata inaugurata oggi a Camerino la prima sezione dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) nelle Marche, un evento che segna un passaggio storico per l’Università di Camerino (Unicam) e per l’intero territorio regionale. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il rettore Graziano Leoni e il presidente dell’Inaf Roberto Ragazzoni, che insieme hanno tagliato il nastro dando simbolicamente il via alle attività del nuovo presidio scientifico. L’iniziativa non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro di anni e di una visione condivisa. Già nel 2021, con la nascita del “Cluster Exploore Aerospazio Marche”, Unicam aveva lanciato una sfida ambiziosa: creare un ponte tra ricerca accademica, imprese e istituzioni per favorire la crescita di un settore innovativo come quello della Space Economy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Istituto nazionale di astrofisica, l’inaugurazione a Camerino