Non si sono ancora asciugate le lacrime per la scomparsa di Diogo Jota, il talento portoghese del Liverpool, l’omaggio commovente. A volte lo sport, anche quello che sembra onnipotente, si ferma. Si ammutolisce di fronte a qualcosa di troppo grande, troppo doloroso per essere compreso. E così è successo nelle ultime settimane, quando la notizia ha colpito come un fulmine: Diogo Jota non c’è piĂą. Il calciatore portoghese della storica compagine inglese è scomparso in un tragico incidente automobilistico che ha coinvolto anche Andre Silva. Una tragedia che ha scosso non solo l’Inghilterra e il Portogallo, ma tutto il mondo del calcio, lasciando sgomenti compagni, tifosi, avversari. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Diogo Jota, il dolore è indelebile: l’ultimo omaggio fa piangere

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Liverpool piange Diogo Jota: manifestazioni di affetto nella città per la morte dell’attaccante: intanto i portogallo pronti i funerali Una città intera si è fermata: il Liverpool e il mondo del calcio piangono la tragica scomparsa di Diogo Jota, morto a soli 28 anni insieme al fratello André in un drammatico incidente stradale avvenuto in […]

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota - Sono tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo di Diogo Jota. Da Cristiano Ronaldo a Carragher oltre a tanti club italiani

Penafiel “riempito di dolore” dopo la morte di Andre Silva e Diogo Jota - 2025-07-03 13:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Penafiel ha affermato di essere pieno di “dolore e costernazione” dopo che il loro centrocampista Andre Silva è stato ucciso in un incidente d’auto che ha anche rivendicato la vita di suo fratello, Diogo Jota di Liverpool.

Oggi tutto il Liverpool ha reso omaggio ad Anfield Road a Diogo Jota e a suo fratello André Silva. Sono immagini forti, di una carica emotiva spaventosa. Sono immagini di dolore. Ciao Diogo, ciao André: il mondo del calcio non vi dimenticherà MAI! ? #Diog Vai su Facebook

Diogo Jota, l’omaggio commosso degli Oasis al concerto e lo strazio della moglie - Sul web circolano le strazianti immagini della moglie sconvolta dal dolore mentre il Liverpool ha deciso di onorarne il contratto. Da sport.virgilio.it

Diogo Jota, a Liverpool l'omaggio dei compagni di squadra. Foto da Anfield - I giocatori del Liverpool hanno voluto ricordare ad Anfield Diogo Jota, l'attaccante scomparso lo scorso 3 luglio a seguito di un incidente stradale insieme al fratello Andrè Silva. informazione.it scrive