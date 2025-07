Violenza donne Roccella | Nuovo Piano lavorato con amministrazioni e associazioni interessate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 "Il nuovo Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "√® frutto di un ampio percorso coordinato con le amministrazioni e le associazioni interessate". Cos√¨ la Ministra Eugenia Maria Roccella al Question time. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Violenza sulle donne, dal governo solo reati e riforme a costo zero - Il primo Piano antiviolenza dell‚Äôesecutivo Meloni non ha coinvolto i Cav: «Non è omogeneo né strutturale» ... Come scrive editorialedomani.it