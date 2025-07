Calciomercato Torino | gli scout stregati da Eguinaldo Ma la priorità è lui

, Vagnati continua a lavorare sugli esterni offensivi Il calciomercato Torino entra nel vivo con un nuovo nome che scalda l’interesse della dirigenza: l’esterno brasiliano Eguinaldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata si è mosso concretamente attraverso intermediari per raccogliere informazioni sul talentuoso giocatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino: gli scout stregati da Eguinaldo. Ma la priorità è lui

In questa notizia si parla di: calciomercato - torino - scout - stregati

Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci, si allontana Nico Paz? - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci e nuova idea per il dopo Taremi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Inter, occhi su Ricci del Torino - Samuele Ricci e l’Inter continuano con le trattative. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il club nerazzurro ha puntato seriamente il mediano del Torino, ma la trattativa si prospetta complessa.

Calciomercato Juventus, scout bianconeri già stregati da....

Torino, Bellanova strega la Premier League: l'Aston Villa fa sul serio ... - Una stagione da urlo con il Torino, il rendimento alle stelle sul campo apre due strade a Raoul Bellanova: quella della Nazionale per EURO 2024 e quella della Premier. Riporta calciomercato.com

Torino, ceduto un attaccante: è UFFICIALE - Calciomercato.com - La sessione estiva di calciomercato si è chiusa in Italia ma non in tutto il mondo, è così che il Torino ha potuto chiudere un`operazione in uscita: è stato infatti. Scrive calciomercato.com