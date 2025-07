Tempo di lettura: 2 minuti Avellino riabbraccia uno dei suoi volti noti della palla a spicchi: Andrea Zerini è ufficialmente tornato, e lo fa con entusiasmo e determinazione. “Sono contentissimo di essere tornato, seppur in una nuova realtà – ha dichiarato – ma tornare ad Avellino è sempre speciale”. A convincerlo è stata soprattutto la chiamata diretta del coach Maurizio Buscaglia: “Mi ha fatto capire subito che qui c’è voglia di fare una buona stagione. La squadra è attrezzata per ben figurare e noi siamo qui per lavorare e dare il massimo”. Il suo ritorno era nell’aria già da qualche stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino Basket, Zerini: “Arrivo con le più grandi ambizioni”