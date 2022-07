Lewandowski | follia verso il polacco | minacce di morte per il suo addio al Bayern

(Di martedì 12 luglio 2022) La situazionesta prendendo una pessima piega: aldelarrivate anchediSecondo quanto riferisce il portaleSportowe Fakty, Robertavrebbe ricevutodiper la sua volontà di lasciare ilMonaco. Il, al momento, ha fatto ritorno in Germania ma senza famiglia al seguito per paura che venisse coinvolta nella situazione. Il caso sta degenerando. L'articolo proviene da Calcio News 24.

JOAO FELIX, RICHARDS - 'Joao Felix interessa molto al Bayern, ma i 75 milioni di euro che chiedono sono una cifra alta. Il Bayern non si muove dai 50 milioni di euro richiesti, il Barcellona ... Ecco allora che l'intreccio tra Mané e Lewandowski sempre più stretto. Sostituire Robert con il senegalese non è semplice, soprattutto con Nagelsmann come allenatore, che non disdegnerebbe l'idea. Durante la trasmissione "A Tutto Mercato" su TMW Radio è intervenuto l'agente fifa ed esperto di calcio polacco Gianluca Di Carlo.