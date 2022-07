La storia del Tg1 che apre con l’approfondimento sul Mondiale ’82 mentre Draghi va da Mattarella (Di martedì 12 luglio 2022) Lunedì 11 luglio, edizione delle ore 20 del Tg1. In quei minuti, al Quirinale, stava andando in scena un confronto tra Mario Draghi e Sergio Mattarella dopo le ultime tensioni e frizioni all’interno dell’esecutivo. Il MoVimento 5 Stelle, infatti, aveva deciso – poche ore prima – di uscire dall’Aula di Montecitorio al momento del voto di fiducia al governo sul dl Aiuti. Una crisi di governo a tutti gli effetti. Forse passeggera, forse no. Ma il telegiornale della rete ammiraglia della televisione pubblica, ha scelto di dare la priorità a un’anticipazione dell’approfondimento sulla vittoria Mondiale dell’Italia nel 1982. Quaranta anni fa. LEGGI ANCHE > Francesco Giorgino saluta (per sempre?) il Tg1 Sui social, questa scelta è stata molto criticata e dibattuta. Perché con il PNRR in ballo (e con lui il destino ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 luglio 2022) Lunedì 11 luglio, edizione delle ore 20 del Tg1. In quei minuti, al Quirinale, stava andando in scena un confronto tra Marioe Sergiodopo le ultime tensioni e frizioni all’interno dell’esecutivo. Il MoVimento 5 Stelle, infatti, aveva deciso – poche ore prima – di uscire dall’Aula di Montecitorio al momento del voto di fiducia al governo sul dl Aiuti. Una crisi di governo a tutti gli effetti. Forse passeggera, forse no. Ma il telegiornale della rete ammiraglia della televisione pubblica, ha scelto di dare la priorità a un’anticipazione delsulla vittoriadell’Italia nel 1982. Quaranta anni fa. LEGGI ANCHE > Francesco Giorgino saluta (per sempre?) il Tg1 Sui social, questa scelta è stata molto criticata e dibattuta. Perché con il PNRR in ballo (e con lui il destino ...

