ITA Airways - Quattro aerei celebrano i 100 anni del circuito di Monza - VIDEO (Di martedì 12 luglio 2022) Tra i festeggiamenti per i primi 100 anni dell'Autodromo di Monza, la cui ricorrenza cadrà il prossimo 3 settembre, non mancano le iniziative di ITA Airways, title sponsor del centenario. Tre velivoli azzurri, dedicati ad altrettanti piloti di Formula 1, sono stati listati con il logo celebrativo di questo primo compleanno a tre cifre, e c'è grande attesa per la nuova unità di punta, l'Airbus A350 intitolato a Enzo Ferrari, che effettuerà il suo primo volo a settembre, in occasione del Gran Premio d'Italia. Piloti indimenticabili. L'inedita collaborazione tra l'ACI e la nuova compagnia di bandiera dello Stivale è stata presentata nel corso una conferenza stampa all'aeroporto di Fiumicino, alla quale hanno preso parte Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia, Giovanni Malagò, presidente del Coni e ...

