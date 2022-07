Inter, Correa e Dzeko: concorrenza d'élite (Di martedì 12 luglio 2022) MILANO - La scorsa estate arrivò con grandi aspettative . Che sembravano confermate da quell'esordio sfolgorante: doppietta decisiva a Verona dopo un solo allenamento con i nuovi compagni. Invece, la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) MILANO - La scorsa estate arrivò con grandi aspettative . Che sembravano confermate da quell'esordio sfolgorante: doppietta decisiva a Verona dopo un solo allenamento con i nuovi compagni. Invece, la ...

Pubblicità

Inter : Buona la prima! ?? Finisce il match, #LuganoInter 1-4 ????? ? 3' #DAmbrosio ?? 16' 73' #Lautaro ? 61' @tucu_correa - Inter : Nuova stagione, nuovi numeri per @tucu_correa e #Gosens ?? Scoprili nel nostro nuovo sito ?? - Inter : In quanti qui sotto per il tango con @tucu_correa ? ?????? - LucaDColella : RT @BisInterista: Milan: 31 milioni per De Ketelaere. Inter: 31 milioni per Correa. Loro hanno Maldini, Massara e Moncada. Noi Ausilio, M… - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: Ottimo primo test stagionale per l’#Inter, che batte 1-4 il #Lugano. In gol #Dambrosio , #Lautaro con una doppietta e #C… -