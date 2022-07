Guida all'acquisto - Perché lei Hyundai Bayon 1.0 T-GDi 48V iMT XClass (Di martedì 12 luglio 2022) Una Suv per tutte le esigenze: la gamma a ruote rialzate della Hyundai si fa sempre più vasta e dallo scorso anno è arrivata una nuova crossover compatta che, con una lunghezza di 4 metri e 18 cm, va a inserirsi nel cuore del segmento B. Si chiama Bayon ed è costruita sull'ossatura dell'utilitaria i20, dalla quale si differenzia per la posizione di Guida rialzata (+5 cm), per il maggiore spazio a bordo e per lo stile unico, differente dalle altre proposte della Casa coreana e della concorrenza. Il frontale su due livelli con i fari di posizione incorniciati alle estremità del cofano e il gruppo ottico a freccia un po' più in basso, donano aggressività alla parte anteriore; più tradizionale l'andamento della fiancata, mentre nella parte posteriore ritroviamo un altro grande sfoggio di personalità con il portellone particolarmente ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 luglio 2022) Una Suv per tutte le esigenze: la gamma a ruote rialzate dellasi fa sempre più vasta e dallo scorso anno è arrivata una nuova crossover compatta che, con una lunghezza di 4 metri e 18 cm, va a inserirsi nel cuore del segmento B. Si chiamaed è costruita sull'ossatura dell'utilitaria i20, dalla quale si differenzia per la posizione dirialzata (+5 cm), per il maggiore spazio a bordo e per lo stile unico, differente dalle altre proposte della Casa coreana e della concorrenza. Il frontale su due livelli con i fari di posizione incorniciati alle estremità del cofano e il gruppo ottico a freccia un po' più in basso, donano aggressività alla parte anteriore; più tradizionale l'andamento della fiancata, mentre nella parte posteriore ritroviamo un altro grande sfoggio di personalità con il portellone particolarmente ...

