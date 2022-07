Genova, donna morsa a un braccio da un cinghiale in spiaggia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Una donna è stata morsa da un cinghiale sulla spiaggia di Sturla, Genova. E’ lei stessa a raccontarlo sul suo profilo Facebook e la storia è stata ripresa poi da diversi quotidiani tra i quali ‘Il Secolo XIX’. “A proposito dell”Emergenza Cinghiali volevo segnalare il ‘grave’ incidente di cui sono stata vittima venerdì alle 19.45 presso la spiaggia di Sturla in Via del Tritone – racconta Rossana Padoan Falcone – Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale, conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno richiamo antitetanica e profilassi antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”. “La gravità è data dal fatto che sono stata attaccata da un cinghiale di media-grossa ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Unaè statada unsulladi Sturla,. E’ lei stessa a raccontarlo sul suo profilo Facebook e la storia è stata ripresa poi da diversi quotidiani tra i quali ‘Il Secolo XIX’. “A proposito dell”Emergenza Cinghiali volevo segnalare il ‘grave’ incidente di cui sono stata vittima venerdì alle 19.45 presso ladi Sturla in Via del Tritone – racconta Rossana Padoan Falcone – Sono stataaldestro da un, conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno richiamo antitetanica e profilassi antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”. “La gravità è data dal fatto che sono stata attaccata da undi media-grossa ...

