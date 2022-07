"Dove vive già da due mesi": Francesco Totti, l'indiscrezione più esplosiva (Di martedì 12 luglio 2022) La notizia è ufficiale: dopo vent'anni di matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. I due hanno affidato alla stampa due comunicati distinti, in cui si chiede ancora una volta il rispetto della privacy. Eppure i rumors sui motivi della crisi non mancano. Diversi sono pronti a scommettere che dietro l'addio ci sia lei, Noemi Bocchi. La ragazza, presunta nuova fiamma dell'ex capitano della Roma, è stata più volte fotografata allo stadio a pochi passi dall'ex calciatore. Ma non solo, perché secondo quanto riferisce The Pipol Gossip, l'ex capitano giallorosso convive già con lei da due mesi. "Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quando Francesco ha perso il papà Enzo, lo Sceriffo - si legge su The People Gossip - e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) La notizia è ufficiale: dopo vent'anni di matrimonioe Ilary Blasi si separano. I due hanno affidato alla stampa due comunicati distinti, in cui si chiede ancora una volta il rispetto della privacy. Eppure i rumors sui motivi della crisi non mancano. Diversi sono pronti a scommettere che dietro l'addio ci sia lei, Noemi Bocchi. La ragazza, presunta nuova fiamma dell'ex capitano della Roma, è stata più volte fotografata allo stadio a pochi passi dall'ex calciatore. Ma non solo, perché secondo quanto riferisce The Pipol Gossip, l'ex capitano giallorosso congià con lei da due. "Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quandoha perso il papà Enzo, lo Sceriffo - si legge su The People Gossip - e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in ...

Pubblicità

simonacarminat2 : @grigiocemento Ma@dove vive esattamente ? Qui con noi ? Bho - Lilliflo : RT @lauraparodi76: Guarda l'orizzonte... il confine tra due mondi... ... il punto in cui la terra e il cielo si incontrano... si fondono fi… - Giggi711 : @CuocaVagabonda Per rimanere nel Lazio ci sono il Circeo,Formia Gaeta dove non si vive male - federicadascan1 : Comodini bagarosposi e dove trovarli. Praticamente me vive addosso ?? #ilpiccolodespota - sophialuypaert : @1971marco28 c'è gente che vive con meno di 9.500euro ALL'ANNO!!! 5S dove siete????? -