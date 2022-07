Davide Paitoni suicida in carcere, a gennaio uccise il figlio di 7 anni. Gli è stata negata la ?perizia psichiatrica (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni, 40 anni, in carcere a Milano per aver ucciso il figlio Daniele di 7 anni il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'omicidio... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 luglio 2022), 40, ina Milano per aver ucciso ilDaniele di 7il primoscorso, si èto. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'omicidio...

