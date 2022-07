Covid, Pregliasco: “Immunità a onde l’unica possibile con questo virus” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non un’Immunità di gregge intesa come azzeramento” della possibilità di contagiarsi, bensì “un’Immunità intesa come periodica riduzione della quota di popolazione suscettibile all’infezione”. Considerate le caratteristiche di mutevolezza e imprevedibilità di Sars-CoV-2, “un’Immunità ‘a onde’” è l’unica possibile contro Covid-19 secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. Su questo tipo di Immunità, spiega l’esperto all’Adnkronos Salute, possiamo agire regolando la lunghezza delle ‘onde buone’, quelle con una fetta più consistente di popolazione protetta, attraverso la vaccinazione e le misure ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non un’di gregge intesa come azzeramento” della possibilità di contagiarsi, bensì “un’intesa come periodica riduzione della quota di popolazione suscettibile all’infezione”. Considerate le caratteristiche di mutevolezza e imprevedibilità di Sars-CoV-2, “un’‘a’” ècontro-19 secondo il virologo Fabrizio, docente di Igiene dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. Sutipo di, spiega l’esperto all’Adnkronos Salute, possiamo agire regolando la lunghezza delle ‘buone’, quelle con una fetta più consistente di popolazione protetta, attraverso la vaccinazione e le misure ...

