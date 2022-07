Blanco | incredibile | il gesto non passa assolutamente inosservato

Pubblicità

cwtchvlou : sono appena tornata dal concerto di blanco. raga assurdo tornare ai concerti, l’emozioni che si vivono sono qualcos… - darthskyytano : alle dieci e mezza inizia il concerto di blanco e boh raga come ve lo spiego a parole incredibile immenso pazzesco… - LUCClOLE : RT @RadioZetaOf: ?? Crediamo che questa incredibile performance di #Blanco sia stata la causa di molte notti in bianco ????. Se vi sentite anc… - RadioZetaOf : ?? Crediamo che questa incredibile performance di #Blanco sia stata la causa di molte notti in bianco ????. Se vi sent… -

GQ Italia

Continua il grande successo di. L'artista reduce della vittoria a Sanremo insieme a Mahmood ... in provincia di Cuneo, lo ha visto protagonista di un gesto davvero. Per fortuna l'...L'erba di San Siro, su cui avevano ballato i tacchetti di Diego in unInter - Napoli ... pardon, telefonini accesi " conospite a cantare La canzone nostra in piedi sulla Cadillac ... Blanco, il nuovo Re Mida In occasione di un suo recente concerto, Blanco ha colpito tutti con un gesto che ha visto protagonista anche la sua fidanzata. Continua a mietere successi il giovane vincitore del Festival di Sanremo ...Ronaldo, spunta la destinazione clamorosa per il campionissimo ex Real Madrid. C'è stato l'incontro a cena con Mendes, ecco dove potrebbe andare ...