(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - "L'Aifa ha appena approvato la rimborsabilità di venetoclax in combinazione con obinutuzumab come trattamento di prima linea per tutti i pazienti adulti con diagnosi di Leucemia ...

... efficace, a durata definita nel tempo ma che non sia chemioterapia e soprattutto ben tollerata, è sicuramente un importante vantaggio", conclude l'. Venetoclax era già usato nei pazienti ...... intervenendo all'evento 'Vivere, sognare, scalare: ritornare alla vita oltre irari del ...all'opedale Sant' Eugenio, Asl Roma2, portavoce del board di 10 ematologi che supervisiona ... Tumori, ematologa Tedeschi: 'Terapia a durata fissa riduce rischio progressione Llc' (Adnkronos) – “L’Aifa ha appena approvato la rimborsabilità di venetoclax in combinazione con obinutuzumab come trattamento di prima linea per tutti i pazienti adulti con diagnosi di Leucemia linfatic ...È una malattia aggressiva, per cui è fondamentale intervenire rapidamente, con cure integrate e un team con diversi specialisti. Particolarmente importante è anche ottenere un sostegno psicologico ade ...