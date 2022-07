Tragico incidente a Roma | morte due ventenni | regista napoletano in codice rosso

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unstradale in via del Foro Italico, a, ha visto coinvolto ildi origini napoletane Carmine Elia. Nell’impatto tra la sua Alfa Stelvio e una Citroen C3 hanno perso la vita due ragazze, Beatrice Funario e Giorgia Asia Anzuini, di 21 e 22 anni. Il, che ha firmato varie fiction di successo come Don Matteo, La Porta Rossa e Mare Fuori, è stato trasportato all’ospedale Gemelli in. Stando a quanto riferisce La Repubblica, nella notte tra domenica e lunedì la Citroen con a bordo le due sfortunate ragazze proveniva da Tor Di Quinto e si è ribaltata nello scontro con l’Alfa delche era nell’altra carreggiata in corsia di sorpasso. I soccorritori, ...

Pubblicità

missolghina : RT @romatoday: Tragico schianto frontale, famiglia distrutta: muoiono padre, madre e figlia - antoferito1 : RT @romatoday: Tragico schianto frontale, famiglia distrutta: muoiono padre, madre e figlia - infoitinterno : Incidente sul Gargano, il bilancio dello scontro frontale è tragico: 3 morti e 3 feriti - infoitinterno : Il bar, la palestra e il mare: chi erano le vittime del tragico incidente sul Gargano. Grave la nipotina di 12 anni - Dimsuonosoft : RT @romatoday: Tragico schianto frontale, famiglia distrutta: muoiono padre, madre e figlia -

a Cervia nella giornata di oggi, lunedì 11 luglio: erano da poco passate le 13 quando un motociclista, giunto all'angolo fra via Belfiore e viale Volturno, per cause ancora in fase d'...Si terranno mercoledì 13 luglio, alle ore 16, presso la parrocchiale di Urago d'Oglio, i funerali del quindicenne Daniele Goffi, il giovane vittima delavvenuto la notte tra il 9 e il 10 luglio nel Comune bresciano al confine con Calcio, in Bergamasca.Nel terribile incidente stradale della notte di domenica sulla Tangenziale di Roma in cui hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni, Beatrice Funario e Giorgia Anzuini, c'è anche ...Tragico incidente a Cervia nella giornata di oggi, lunedì 11 luglio: erano da poco passate le 13 quando un motociclista, giunto all’angolo fra via Belfiore e viale Volturno, per cause ancora in fase d ...