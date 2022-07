Roma: multe salate ai cittadini che si siedono in Piazza di Spagna, ma ai vip è permesso tutto (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma. La sfilata di Valentino nella Capitale non è stata di certo un evento da poco: una cerimonia esclusiva, a numero chiuso, alla quale si poteva accedere solamente mediante un invito ufficiale. Inutile sottolineare che nessuno degli invitati era un comune mortale. Chiunque non fosse una celebrità, era automaticamente escluso. Il resto del mondo si è dovuto accontentare di seguire lo show attraverso una diretta social. I più temerari si sono appostati alle transenne cercando di mimetizzarsi nella calca. Gualtieri e la soddisfazione per Valentino Intanto, però, Roma si è data una bella sverniciata dal punto di vista mediatico, e il turismo non ha potuto se non beneficiarne. Per questo il primo cittadino si è detto entusiasta dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di presentare questo evento straordinario, che è molto più di una sfilata di moda – le parole ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022). La sfilata di Valentino nella Capitale non è stata di certo un evento da poco: una cerimonia esclusiva, a numero chiuso, alla quale si poteva accedere solamente mediante un invito ufficiale. Inutile sottolineare che nessuno degli invitati era un comune mortale. Chiunque non fosse una celebrità, era automaticamente escluso. Il resto del mondo si è dovuto accontentare di seguire lo show attraverso una diretta social. I più temerari si sono appostati alle transenne cercando di mimetizzarsi nella calca. Gualtieri e la soddisfazione per Valentino Intanto, però,si è data una bella sverniciata dal punto di vista mediatico, e il turismo non ha potuto se non beneficiarne. Per questo il primo cittadino si è detto entusiasta dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di presentare questo evento straordinario, che è molto più di una sfilata di moda – le parole ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma: multe salate ai cittadini che si siedono in Piazza di Spagna, ma ai vip è permesso tutto - davidedesario : Roma, lo strano caso delle strade con limite a 30 km/h: segnalati dossi e buche che non ci sono. Multe fino a 700 e… - astrale66 : Roma, lo strano caso delle strade con limite a 30 km/h: segnalati dossi e buche che non ci sono. Multe fino a 700 e… - ABarolini : A Roma e non solo si verificano molti incidenti d'auto, spesso mortali, quasi sempre per la velocità eccessiva. App… - cristin40483739 : @Danireport Non sono i 'romani' incivili, ma quelli che abitano a Roma o che ci lavorano e non conoscono niente de… -