Queen a Bologna | 11 luglio 2022 | orari | scaletta canzoni e biglietti dell’evento

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 luglio 2022): la band orfana del grande Freddie Mercury continua a portare la propria musica in giro per il Mondo. Per l’Italia sono state programma due date, domenica 10 e lunedì 11nella città romagnola., 11per due date: domenica 10 e lunedì 11. Non ci sarà la voce ovviamente del compianto Freddie Mercury ma la band continua e si esibisce in Italia all’Unipol Arena della città romagnola. Dopo il successo di domenica, l’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18 con l’inizio del concerto programmato per le ore 21. La band poi proseguirà il suo tour in giro per l’Europa nelle seguenti città e date: Domenica 17 ...