Piazza Affari in calo | due velocità per Autogrill e Fincantieri

(Adnkronos) – Avvio di settimana nervoso per Piazza Affari, alle prese con le notizie in arrivo dalla Cina (le autorità hanno imposto sanzioni a big del comparto hi-tech ed i casi di Covid, dopo la scoperta di una nuova sottovariante, sono in aumento) e con la chiusura del gasdotto Nord Stream 1 che, seppur di routine, potrebbe segnare l'inizio del blocco delle forniture da parte di Mosca. Sul mercato delle materie prime il future sul Brent segna un -1,5% a 105,4 dollari al barile mentre l'eurodollaro, in calo dello 0,9% a 1,0085, procede spedito verso una storica parità. Sul Ftse Mib, che ha segnato un -0,95% fermandosi a 21.567,7 punti, la performance migliore è stata registrata, nell'ultimo giorno di aumento di capitale, da Saipem (+5,25%). Bene anche Terna (+1,55%) e Telecom Italia (+0,42%), debolezza per Enel (-0,19%) e ...

