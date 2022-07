Mancini | “Vinceremo un mondiale Consiglio a Scamacca | dove può andare”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Oggi 11 luglio 2022 è una data da ricordare per tutti gli appassionati di calcio e di Nazionale. Infatti è passato un anno esatto dalla fantastica e straordinaria notte di Wembley che ci ha visto trionfare davanti a 80 mila persone inglesi e incoronarci Campioni d’Europa con pieno merito, mostrando a tutti un gioco mai visto nelle fila della Nazionale Italiana. Il tracollo dei mesi successivi, invece, vogliamo dimenticarcelo in fretta ed il ct, ad un anno da quella fantastica notte, è tornato a parlare a la Gazzetta dello Sport di vari temi, daa Zaniolo, passando per Immobile e Balotelli. Nazionale? Da quando sono ct ho due obiettivi: vincere Europeo e. Quest’anno pensavo di fare l’accoppiata, ma se ne riparlerà al prossimo nel ...

1 Robertosi racconta tra passato, presente e futuro. A un anno dal trionfo all'Europeo, il ct dell'... Ma continuo a pensare che neuno, sì'. 'Scamacca al PSG è una brutta notizia per ...... a quel punto mi restava solo la PlayStation 2 con la Roma di Totti - Cassano -per ... Magari a breve torneremo il campionato di riferimento:ancora noi come Italia e io stesso mi farò ... Mancini a un anno da Wembley: "Continuo a pensare che vinceremo un Mondiale" A un anno esatto della vittoria di Euro2020 a Wembley, Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista L'11 luglio è ormai diventato un giorno storico per il calcio italiano. In questa data, la Nazionale ...A un anno dalla vittoria degli Europei, il CT spiega le ragioni di quel successo e invita i suoi talenti a fare un passo in avanti per il loro bene e quello della Nazionale.