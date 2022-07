L’uscita dei grillini dal governo sarebbe un utile problema per il Pd (Di lunedì 11 luglio 2022) È difficile capire per quale ragione il passaggio all’opposizione del Movimento 5 stelle debba essere giudicato una sciagura e il rischio dell’effetto a catena, che la Contexit potrebbe innescare sul lato destro dello schieramento di maggioranza, debba considerarsi superiore a quello di un fine legislatura in cui tutti i partiti che sostengono il governo chiedano e ottengano anch’essi i trofei che i grillini esigono per non prendere la porta. Sto in maggioranza, se. Voto la fiducia, però. Se a loro hai dato questo, noi vogliamo quest’altro. Anche l’evocazione del Papeete dovrebbe considerarsi propizio, al di là delle evidenti differenze. Allora c’era un Salvini che si sentiva onnipotente dopo il 34% delle europee, qui c’è un Conte che non sa come assicurare futuro politico a un partito ormai totalmente neutralizzato nello schema dell’esecutivo. Però, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 luglio 2022) È difficile capire per quale ragione il passaggio all’opposizione del Movimento 5 stelle debba essere giudicato una sciagura e il rischio dell’effetto a catena, che la Contexit potrebbe innescare sul lato destro dello schieramento di maggioranza, debba considerarsi superiore a quello di un fine legislatura in cui tutti i partiti che sostengono ilchiedano e ottengano anch’essi i trofei che iesigono per non prendere la porta. Sto in maggioranza, se. Voto la fiducia, però. Se a loro hai dato questo, noi vogliamo quest’altro. Anche l’evocazione del Papeete dovrebbe considerarsi propizio, al di là delle evidenti differenze. Allora c’era un Salvini che si sentiva onnipotente dopo il 34% delle europee, qui c’è un Conte che non sa come assicurare futuro politico a un partito ormai totalmente neutralizzato nello schema dell’esecutivo. Però, ...

