Lazio, Muriqi sempre più lontano: «Se resto? No!»

L'attaccante della Lazio Vedat Muriqi ha parlato del suo futuro che è sempre più lontano dalla squadra biancoceleste L'attaccante della Lazio Vedat Muriqi ha svolto questa mattina le visite mediche a Roma. Al termine di queste ha risposto alle domande dei presenti che gli hanno chiesto se resterà o meno in biancoceleste. La risposta di Muriqi è stata netta: «Se resto alla Lazio? No».

