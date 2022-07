Lazio, Di Marzio: ” Difficile la partenza verso Londra di Milinkovic” (Di lunedì 11 luglio 2022) Lazio DI Marzio- La Lazio continua la sua preparazione in Trentino, Sarri nelle prossime giornate troverà Maximiano e Romagnoli. Nel frattempo, Igli Tare vira anche sul mercato in uscita, attenzione a offerte per Luis Alberto e Milinkovic. Milinkovic-Savic è uno degli obbiettivi più polarizzanti di questa finestra di mercato. Il serbo, che ha realizzato questa stagione ben 10 goal e 10 assist è valutato dalla Lazio circa 80 milioni. Maurizio Sarri, vuole tenere il suo beniamino ma sarebbe aperto a una sua cessione solo nel caso arrivasse un ottimo centrocampista e un buon terzino. Romagnoli domani alle ore 8:30 sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e poi dopo aver ricevuto l’idonietà sportiva, si unirà al ritiro di Trento. Secondo il noto insider di mercato, Gianluca di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)DI- Lacontinua la sua preparazione in Trentino, Sarri nelle prossime giornate troverà Maximiano e Romagnoli. Nel frattempo, Igli Tare vira anche sul mercato in uscita, attenzione a offerte per Luis Alberto e-Savic è uno degli obbiettivi più polarizzanti di questa finestra di mercato. Il serbo, che ha realizzato questa stagione ben 10 goal e 10 assist è valutato dallacirca 80 milioni. Maurizio Sarri, vuole tenere il suo beniamino ma sarebbe aperto a una sua cessione solo nel caso arrivasse un ottimo centrocampista e un buon terzino. Romagnoli domani alle ore 8:30 sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e poi dopo aver ricevuto l’idonietà sportiva, si unirà al ritiro di Trento. Secondo il noto insider di mercato, Gianluca di ...

