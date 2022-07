Immagini di guerra scioccanti: un reportage infinito che si arricchisce senza soluzione di continuità (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel 1972, proprio in questo periodo dell’anno, iniziò a fare il giro del mondo una foto scattata da un giovane fotografo dell’ agenzia di stampa americana AP, inviato in Vietnam per documentare gli episodi del conflitto in corso. La foto ritrae, è attuale ancora oggi, una bambina che corre piangendo disperatamente in mezzo alla folla perchè gravemente ustionata dal fuoco “amico”, cioè dal napalm rilasciato da una bomba sganciata per sbaglio da un aereo sudvietnamita. La foto comparve sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo e fece assegnare, l’anno successivo, il Premio Pulitzer all’autore. Proprio di questi giorni è un altro reportage di forte presa, almeno per chi ha ben presente cosa significhi l’agricoltura per l’umanità. Nelle foto e nei filmati realizzati in Ucraina, si vedono campi di grano vasti e rigogliosi dati alle fiamme e, nell’ osservare quello ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel 1972, proprio in questo periodo dell’anno, iniziò a fare il giro del mondo una foto scattata da un giovane fotografo dell’ agenzia di stampa americana AP, inviato in Vietnam per documentare gli episodi del conflitto in corso. La foto ritrae, è attuale ancora oggi, una bambina che corre piangendo disperatamente in mezzo alla folla perchè gravemente ustionata dal fuoco “amico”, cioè dal napalm rilasciato da una bomba sganciata per sbaglio da un aereo sudvietnamita. La foto comparve sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo e fece assegnare, l’anno successivo, il Premio Pulitzer all’autore. Proprio di questi giorni è un altrodi forte presa, almeno per chi ha ben presente cosa significhi l’agricoltura per l’umanità. Nelle foto e nei filmati realizzati in Ucraina, si vedono campi di grano vasti e rigogliosi dati alle fiamme e, nell’ osservare quello ...

Pubblicità

amnestyitalia : Dopo mesi di rigorose indagini, di analisi delle immagini satellitari e di interviste con decine di testimoni, abbi… - libellula58 : RT @angelo_falanga: L'intelligence americana fornisce a Kiev dati radar e immagini satellitari, il governo americano manda armi per miliard… - Cosi49Cosimo : RT @angelo_falanga: L'intelligence americana fornisce a Kiev dati radar e immagini satellitari, il governo americano manda armi per miliard… - marino29b : RT @angelo_falanga: L'intelligence americana fornisce a Kiev dati radar e immagini satellitari, il governo americano manda armi per miliard… - Ecatetriformis : RT @angelo_falanga: L'intelligence americana fornisce a Kiev dati radar e immagini satellitari, il governo americano manda armi per miliard… -