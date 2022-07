Ilary Blasi e Totti | la decisione UFFICIALE | l’annuncio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Clamorosa indiscrezione di Dagospia: è. Francescohanno deciso. StaseraIndiscrezione bomba di Dagospia: Francescostanno per annunciare la loro separazione.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

'Stasera Francesco Totti ecomunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale'. Dopo mesi di rumors sulla fine della storia d'amore tra l'ex calciatore e ...Chi pensa chesia soltanto la storica moglie di Francesco Totti si sbaglia di grosso: in questi anni la carriera della showgirl e conduttrice si è resa indipendente dalla presenza a volte ingombrante ...Clamorosa indiscrezione di Dagospia: è ufficiale. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso. Stasera l'annuncio definitivo ...Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 renderanno noto, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale e in grande serenità. La notizia ...