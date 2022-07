Governo | tensioni in maggioranza | il premier Draghi va al Quirinale per incontrare Mattarella

(Di lunedì 11 luglio 2022) Da una parte il Movimento 5 stelle che non ha votato il decreto Aiuti alla Camera e che giovedì potrebbe replicare la stessa decisione al Senato. Dall’altra la Lega che fa ostruzionismo in Parlamento per ritardare l’arrivo in aula delle leggi sulla cannabis e sullo Ius scholae. Sulla sfondo c’è la richiesta di una “verifica di” di Silvio Berlusconi, rilanciata anche da Matteo Renzi e dalla stessa Lega. All’interno deldi Mariola tensione non è mai stata così alta. Ecco perché non desta particolare scalpore la decisione deldi salire sul Colle più alto di Roma per conferire col capo dello Stato. Il colloqui tra il presidente del Consiglio e Sergioè durato circa 40 minuti e con tutta probabilità è stato dedicato alla tenuta della ...

Pubblicità

CiaobyDany : RT @Open_gol: La notizia arriva al termine di una giornata carica di tensioni - Open_gol : La notizia arriva al termine di una giornata carica di tensioni - cookiewise42 : Scusate, sapete se per caso oggi i mezzi di informazione abbiano parlato di tensioni nel governo? Mi è sembrato ma… - La7tv : #la7retweet Draghi al Colle dal capo dello Stato dopo le tensioni con M5S e Lega. A complicare ancora di più la sit… - zav_news : ?? Tensioni nel Governo, il presidente del Consiglio Mario #Draghi è salito al #Quirinale per un colloquio con il p… -

...in occasione del voto in Senato e non ha commentato la richiesta di una verifica dida ... Non sono peraltro mancateall'interno della maggioranza, tuttora in atto, soprattutto a causa ......internazionali. Il momento politico richiede serietà e pragmatismo, non le provocazioni o i distinguo dei Cinquestelle, che mettono a rischio il lavoro svolto da questodi unità ...Colloquio per analizzare la situiazione dopo la decisione del M5s di non partecipare al voto di fiducia. Berlusconi chiede la "verifica della maggioranza" ...I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto Aiuti alla Camera. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato, dove il testo deve essere app ...