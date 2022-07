Dani Alves: «Al Barcellona situazione gestita male. Futuro? Voglio ancora vincere» (Di lunedì 11 luglio 2022) Dani Alves torna a parlare del suo secondo addio al Barcellona e del suo possibile Futuro: le dichiarazioni del brasiliano Ai microfoni del The Guardian è tornato a parlare Dani Alves, tra addio al Barcellona e possibile Futuro. Barcellona – «Non sono andato via con tristezza, anzi, sono felice di essere tornato al Barcellona. Ho sognato di vivere questo secondo momento per cinque anni. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata come è stata gestita la mia partenza. Avevo chiarito subito che non ero più un giocatore di 20 anni e che volevo che le cose si facessero apertamente. Ma al Barcellona non importa delle persone che hanno fatto la storia del club e vorrei che facessero le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)torna a parlare del suo secondo addio ale del suo possibile: le dichiarazioni del brasiliano Ai microfoni del The Guardian è tornato a parlare, tra addio ale possibile– «Non sono andato via con tristezza, anzi, sono felice di essere tornato al. Ho sognato di vivere questo secondo momento per cinque anni. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata come è statala mia partenza. Avevo chiarito subito che non ero più un giocatore di 20 anni e che volevo che le cose si facessero apertamente. Ma alnon importa delle persone che hanno fatto la storia del club e vorrei che facessero le ...

Pubblicità

WhoScored : ?? The ???????? signings Juventus have made since 09/10 ???? Paul Pogba (x2) ???? Angel Di Maria ???? Gianluigi Buffon ???? Adr… - napolista : #DaniAlves: «Dicono che sono vecchio, ma nelle partite importanti i 20enni si innervosiscono, io no» Al Guardian:… - giuseppezt : @AlfredoPedulla Sempre da ridire ha Dani Alves,non ha capito che non è più il calciatore di una volta?! - WiAnselmo : RT @Mediagol: Barcellona, Dani Alves: “Sempre grato a Xavi ed al presidente. Sul futuro dico…” - Mediagol : Barcellona, Dani Alves: “Sempre grato a Xavi ed al presidente. Sul futuro dico…” -