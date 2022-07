Costa Concordia | la Corte europea respinge il ricorso di Schettino

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ladei diritti dell’uomoildi Francescosull'”iniquità” del processo Ladei diritti dell’uomo ha respinto ildi Francescoin merito alla revisione del processo a suo carico per il naufragio dellaè stato condannato in Cassazione a 16 anni di carcere, confermando le condanne di primo e secondo grado. Secondo gli avvocati dell’ex comandante, ci sarebbe stata “iniquità” nel processo, a causa di una “campagna mediatica che avrebbe condizionato il procedimento, in particolare in primo grado”. Leggi anche: IL FUTURO DELLA QUARANTENA, ECCO COSA HA DETTO BASSETTI Altro punto su cui puntava la ...