CorSport: con Lozano e Kvaratskhelia sarà un Napoli a mille all'ora

Il Corriere dello Sport si sofferma su Kvratskhelia e Lozano: saranno loro "gli uomini volanti del tridente o del tris di trequarti che, numeri e schemi a parte, saranno i joystick e le micce della pantera con il fuoco nelle gambe: Osimhen". Grazie a loro, il nigeriano avrà il turbo. Insomma, "sarà un Napoli a mille all'ora". "Kvaratskhelia è un fulmine, è la saetta che a sinistra dovrà correre e ricamare; e Lozano, beh, è uno che a furia di scatti e finte e cambi di direzione ha dimostrato di saperci fare eccome sulla destra quando le cose girano a dovere". Le condizioni di Lozano a 52 giorni dall'intervento alla spalla sono buone, scrive il quotidiano sportivo, mentre è in crescita anche il georgiano. "Il Chucky e Kvara, dicevamo, sono il turbo del ..."

