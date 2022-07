Calciomercato Spezia | mercoledì attesi gli arrivi di Caldara e Ekdal

(Di lunedì 11 luglio 2022): attese perle visite mediche diedin città per le visite mediche e la firma Loè vicino alla chiusura di Mattiaed Albin. I due calciatori sonoentrambi in città nella giornata diper visite mediche e firma. Successivamente raggiungeranno i compagni nel ritiro di Santa Cristina Valgardena Intanto in uscita si continua a lavorare per il passaggio di Maggiore al Torino e di Provedel alla Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

: attese per mercoledì le visite mediche di Caldara ed Ekdal in città per le visite mediche e la firma Loè vicino alla chiusura di Mattia Caldara ed Albin Ekdal. I due ...... se non accadrà nulla di clamoroso, Mattia Caldara diventerà un nuovo calciatore dello... CONTRATTO RINNOVATO E CIFRE A BILANCIO - Secondo quanto appreso da.com , Caldara proprio ...La Lazio sta per sistemare la questione portieri. Domani mattina in Paideia andranno in scena alle ore 8 le visite di Romagnoli, ma alle 11 è atteso anche il nuovo estremo difensore Maximiano, proveni ...