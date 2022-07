Cachin trionfa a Todi e vola in top 100 | “Ho realizzato un sogno in cui credo da sempre”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Pedroè il campione della 14ª edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. Una settimana indimenticabile per l’argentino, prima testa di serie del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, che con il terzo titolo stagionale festeggia anche l’ingresso tra i primi 100 della classifica ATP. Dopo aver battuto in semifinale l’idolo di casa Francesco Passaro, il ventisettenne sudamericano ha vinto il derby contro Nicolas Kicker con il parziale di 6-4 6-4. Al netto della sconfitta, anche il finalista mette in archivio una grande settimana, che lo ha visto raggiungere la prima finale del suo 2022.vince ae sogna lo US Open – Il tuffo di Pedroa fine incontro sa di liberazione. Il trionfo divale il terzo centro stagionale ...