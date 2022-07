Brest e Tolosa interessati a Rassoul Ndiaye

(Di lunedì 11 luglio 2022) Come riportato da L'Equipe,sarebbe nel mirino di diverse squadre di Ligue1. Per il, però, il centrocampista...

Pubblicità

zazoomblog : Brest e Tolosa sul talento dello Sochaux - #Brest #Tolosa #talento #dello #Sochaux - Mercato_SerieA : Brest e Tolosa sul talento dello Sochaux - sportli26181512 : Brest e Tolosa sul talento dello Sochaux: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Brest e il Tolosa sarebbero inte… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Secondo quanto riportato da L'Equipe , ile ilsarebbero interessati a un giovane centrocampista dello Sochaux . Il giocatore in questione è il classe 2001 Rassoul Ndiaye .... Clermont - Paris Saint - Germain Marsiglia - Reims Lione - Ajaccio Strasburgo - Monaco Rennes - Lorient- Nizza Lille - Auxerre Angers - Nantes Montpellier - Troyes Lens -Come riportato da L'Equipe, Rassoul Ndiaye sarebbe nel mirino di diverse squadre di Ligue1. Per il Tolosa, però, il centrocampista 2001 dello Sochaux sarebbe la priorità. Sulle sue tracce ci sarebbe ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...