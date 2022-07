Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2022 ore 12:30 (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 10 LUGLIO 2022 ORE 12.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIAPERTA LA FORMELLESE SUD ALTEZZA FORMELLO CHIUSA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, CIRCOLazioNE REGOLARE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, PERMANGONO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA CONFINE CON L’ABRUZZO E SAN DONATO VAL COMINO. LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17 SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NELLA GIORNATA DI IERI CHIUSA AL TRANSITO VIALE TOGLIATTI È TRA VIA CASILINA E VIA PAPIRIA. SONO CHIUSE AL TRAFFICO ANCHE ALCUNE STRADE LATERALI A PARTIRE DA VIA FADDA. E SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 10 LUGLIOORE 12.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA LA FORMELLESE SUD ALTEZZA FORMELLO CHIUSA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, CIRCONE REGOLARE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, PERMANGONO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA CONFINE CON L’ABRUZZO E SAN DONATO VAL COMINO. LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17 SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NELLA GIORNATA DI IERI CHIUSA AL TRANSITO VIALE TOGLIATTI È TRA VIA CASILINA E VIA PAPIRIA. SONO CHIUSE AL TRAFFICO ANCHE ALCUNE STRADE LATERALI A PARTIRE DA VIA FADDA. E SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA ...

