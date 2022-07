Uomini e Donne, ex dama del trono over diventa cantante (Di domenica 10 luglio 2022) Maria Tona, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne (tra gli altri, è uscita anche con Biagio Di Maro, con cui ha avuto un breve flirt), ha inciso il suo primo singolo. Si chiama “Pezzi” e parla di chirurgia estetica, che poi è la sua professione, visto che Maria Tona pare lavori in una celebre clinica romana che si occupa di interventi estetici. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne gossip, che fine ha fatto Ennio Zingarelli? Uomini e Donne gossip, che fine ha fatto Ennio Zingarelli? L’ex fidanzato di Gemma Galgani è letteralmente scomparso dal piccolo schermo, ma non è morto come sosteneva Tina Gossip ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) Maria Tona, ex protagonista deldi(tra gli altri, è uscita anche con Biagio Di Maro, con cui ha avuto un breve flirt), ha inciso il suo primo singolo. Si chiama “Pezzi” e parla di chirurgia estetica, che poi è la sua professione, visto che Maria Tona pare lavori in una celebre clinica romana che si occupa di interventi estetici. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…gossip, che fine ha fatto Ennio Zingarelli?gossip, che fine ha fatto Ennio Zingarelli? L’ex fidanzato di Gemma Galgani è letteralmente scomparso dal piccolo schermo, ma non è morto come sosteneva Tina Gossip ...

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - fyorat_ : @bicarbonatogay frr le donne etero possono dire “odio gli uomini adesso divento lesbica xdxd” però quando una perso… - SnowydellaFarha : RT @Lollobast: Ma ho capito bene o a Wimbledon hanno vinto, per gli uomini un non vaccinato e per le donne una russa? #Wimbledon2022 -