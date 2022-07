"Tutto, tranne quello": Verderami svela la farsa di Giuseppe Conte (Di domenica 10 luglio 2022) La crisi di governo? Una farsa grillina, l'ultima pagliacciata di Giuseppe Conte e M5s. La minacciano, la sbandierano e non la aprono. Mai. E delle bizze grilline se ne parla a Controcorrente, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 9 luglio. Ospite in studio ecco Francesco Verderami, firma di punta del Corriere della Sera, il quale senza giri di parole spiega di non credere e di non aver mai creduto alla crisi di governa aperta (o apribile) dai pentastellati. "Mi pare dalle parole che abbiamo ascoltato, che Tutto ci sia tranne che una crisi di governo - premette -. È una mia opinione personale. Ritengo che la crisi non c'è e non ci sarà perché non ci sono le condizioni. Quando il M5s avanza dei temi politici di così prima grandezza, questi temi si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) La crisi di governo? Unagrillina, l'ultima pagliacciata die M5s. La minacciano, la sbandierano e non la aprono. Mai. E delle bizze grilline se ne parla a Controcorrente, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 9 luglio. Ospite in studio ecco Francesco, firma di punta del Corriere della Sera, il quale senza giri di parole spiega di non credere e di non aver mai creduto alla crisi di governa aperta (o apribile) dai pentastellati. "Mi pare dalle parole che abbiamo ascoltato, checi siache una crisi di governo - premette -. È una mia opinione personale. Ritengo che la crisi non c'è e non ci sarà perché non ci sono le condizioni. Quando il M5s avanza dei temi politici di così prima grandezza, questi temi si ...

