Torino, aggressione all'alba in strada: ucciso a pugni e bastonate un uomo di 56 anni. Indagato un 20enne (Di domenica 10 luglio 2022) Si è trattato di un’aggressione improvvisa, a pugni e bastonate per motivi futili . Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell’omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 a Torino nel quartiere... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 luglio 2022) Si è trattato di un’improvvisa, aper motivi futili . Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell’omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 anel quartiere...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Torino, 56enne ucciso in strada: l'aggressione per futili motivi #borgovittoria #torino - rtl1025 : ?? Un'aggressione improvvisa a pugni e bastonate per motivi futili. Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'… - tara_varma : RT @NicolePirozzi: Comincia ora l’evento annuale di @IAIonline a #Torino con @CSP_live sulla governance globale dopo l’aggressione russa de… - marghebianchi : RT @NicolePirozzi: Comincia ora l’evento annuale di @IAIonline a #Torino con @CSP_live sulla governance globale dopo l’aggressione russa de… - ascenzapisoni : RT @NicolePirozzi: Comincia ora l’evento annuale di @IAIonline a #Torino con @CSP_live sulla governance globale dopo l’aggressione russa de… -