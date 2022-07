Per Osimhen servirà un’offerta importante (Di domenica 10 luglio 2022) Cristiano Giuntoli conferma che per far partire Victor Osimhen da Napoli servirà un’offerta importante. Per ora, i partenopei non avrebbero ricevuto offerte Lo conferma Cristiano Giuntoli: per Victor Osimhen sarebbero arrivate solo delle chiamate. Al momento, infatti, per il nigeriano in forza al Napoli sarebbero arrivati solo timidi sondaggi da parte delle squadre interessate. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Cristiano Giuntoli conferma che per far partire Victorda Napoli. Per ora, i partenopei non avrebbero ricevuto offerte Lo conferma Cristiano Giuntoli: per Victorsarebbero arrivate solo delle chiamate. Al momento, infatti, per il nigeriano in forza al Napoli sarebbero arrivati solo timidi sondaggi da parte delle squadre interessate. Il L'articolo

Pubblicità

Andrea1994___ : @DanieleMassa9 Si Sarà vice Osimhen, nettamente. Specialmente per la CL - CampiMinati : Il Napoli trattiene Koulibaly perchè può vendere Osimhen. Incasserebbe 90 milioni contro i 30 per il senegalese. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Osimhen, Giuntoli è stato chiaro: per farlo partire servirà un'offerta importante - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Osimhen, Giuntoli è stato chiaro: per farlo partire servirà un'offerta importante - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Osimhen, Giuntoli è stato chiaro: per farlo partire servirà un'offerta importante -