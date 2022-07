Måneskin al Circo Massimo, delirio nella notte di Roma (Di domenica 10 luglio 2022) Un boato assordante li ha accolti sul palco. Il Circo Massimo è esploso quando Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto il loro ingresso sotto i riflettori dell'evento organizzato in collaborazione con «Rock in Roma». Ieri sera i Måneskin hanno trionfato tra le contraddizioni e le provocazioni del rock. «F*ck Putin» ha urlato Damiano rivolto al pubblico, proprio come aveva fatto negli Stati Uniti. I Måneskin sono stati tutto e il contrario di tutto. Giovani e smaliziati, ribelli e concilianti, ironici e drammatici. Hanno dimostrato, ancora una volta, di aver raggiunto una maturità invidiabile alla loro età. Per oltre due ore i 70mila fan assiepati nel catino al centro della Capitale non si sono risparmiati. Hanno ballato, cantato e urlato a squarciagola. E tra loro c'erano anche ospiti illustri ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Un boato assordante li ha accolti sul palco. Ilè esploso quando Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto il loro ingresso sotto i riflettori dell'evento organizzato in collaborazione con «Rock in». Ieri sera ihanno trionfato tra le contraddizioni e le provocazioni del rock. «F*ck Putin» ha urlato Damiano rivolto al pubblico, proprio come aveva fatto negli Stati Uniti. Isono stati tutto e il contrario di tutto. Giovani e smaliziati, ribelli e concilianti, ironici e drammatici. Hanno dimostrato, ancora una volta, di aver raggiunto una maturità invidiabile alla loro età. Per oltre due ore i 70mila fan assiepati nel catino al centro della Capitale non si sono risparmiati. Hanno ballato, cantato e urlato a squarciagola. E tra loro c'erano anche ospiti illustri ...

Così i Maneskin incantano la Roma in fiamme dell'estate 2022 Anche l'ultima, presentata al pubblico del Circo Massimo giubilante. "Non è finita, non ha ancora un titolo, ma ci piace" proclama il leader Damiano che la canta in versione acustica accompagnato ... Maneskin, missione compiuta: la conquista del Circo Massimo "Mi illuminate bene il pubblico, per favore", chiede Damiano, frontman dei Måneskin, visibilmente sudato ed emozionato, alle 23.45, dopo oltre due ore di concerto al Circo Massimo, nel cuore antico della loro città natale. "Ragazzi non ci sono parole, grazie, grazie a tutti, ...