Leclerc-Sainz, la lotta tra le due Ferrari che fa godere Verstappen (Di domenica 10 luglio 2022) La Red Bull è più performante della Ferrari. Non ci sono dubbi in merito. Max Verstappen, inoltre, sembra essere più pronto rispetto al duo di piloti del Cavallino Rampante. Anche dovendo sostenere il peso di essere il campione del mondo in carico. La lotta Leclerc-Sainz di ieri, durante la Sprint Race, non ha facilitato di certo la rincorsa del team di Maranello alla vettura numero uno. L’olandese ha sfruttato alla perfezione, sua diretta ammissione, il duello tra i due Ferraristi per prendere il largo nella mini gara confermandosi davanti a tutti. L’unione fa la forza, ma Mattia Binotto ha dato (nuovamente) carta bianca ai suoi piloti: nessuno dei due primeggia sull’altro. Sarà una scelta davvero saggia? Max Verstappen ringrazia le due Rosse di Maranello e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) La Red Bull è più performante della. Non ci sono dubbi in merito. Max, inoltre, sembra essere più pronto rispetto al duo di piloti del Cavallino Rampante. Anche dovendo sostenere il peso di essere il campione del mondo in carico. Ladi ieri, durante la Sprint Race, non ha facilitato di certo la rincorsa del team di Maranello alla vettura numero uno. L’olandese ha sfruttato alla perfezione, sua diretta ammissione, il duello tra i duesti per prendere il largo nella mini gara confermandosi davanti a tutti. L’unione fa la forza, ma Mattia Binotto ha dato (nuovamente) carta bianca ai suoi piloti: nessuno dei due primeggia sull’altro. Sarà una scelta davvero saggia? Maxringrazia le due Rosse di Maranello e ...

Corriere : Gp Austria, Leclerc e Sainz saranno liberi di lottare anche oggi? Cosa può succedere - Eurosport_IT : SIIIIIII CARLOS! ???? Lo spagnolo realizza la pole position davanti a Verstappen per 72 millesimi, terzo Leclerc do… - Eurosport_IT : SAAAAAAAIIIIINZ!!! ???? In casa Ferrari arriva la prima vittoria per Carlos Sainz!! Salgono sul podio Perez e Hamil… - ProDocente : Ferrari di Leclerc e Sainz libere di lottare anche al Gp Austria? Cosa può succedere - CacciottoD : @PieroLadisa @PieroLadisa per il semplice fatto che Sainz è a 11 punti da Lecler, dai suvvia finitela una buona vol… -