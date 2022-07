Leclerc più forte di tutto: Verstappen al tappeto in casa della Red Bull. Ma Sainz... (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo tre mesi dall'ultima firma in Australia, Charles Leclerc torna al successo in casa Red Bull davanti al beniamino del tifo locale, Max Verstappen. Il monegasco ottiene non senza soffrire la quinta affermazione in carriera, la terza stagionale, riducendo il gap sul leader del Mondiale (ora di 38 punti). Nonostante qualche problema all'acceleratore negli ultimi giri, Leclerc non si è lasciato prendere dal panico e ha tagliato per primo il traguardo: «È stata una bella gara, il passo c'era, all'inizio si è verificata una lotta con Verstappen anche se avevamo problemi all'acceleratore. Sapevo di non aver problemi di motore, bensì con il pedale come si è visto alla fine. Questa vittoria è necessaria per il Mondiale dopo alcuni weekend complicati». Sperava in un epilogo diverso ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo tre mesi dall'ultima firma in Australia, Charlestorna al successo inReddavanti al beniamino del tifo locale, Max. Il monegasco ottiene non senza soffrire la quinta affermazione in carriera, la terza stagionale, riducendo il gap sul leader del Mondiale (ora di 38 punti). Nonostante qualche problema all'acceleratore negli ultimi giri,non si è lasciato prendere dal panico e ha tagliato per primo il traguardo: «È stata una bella gara, il passo c'era, all'inizio si è verificata una lotta conanche se avevamo problemi all'acceleratore. Sapevo di non aver problemi di motore, bensì con il pedale come si è visto alla fine. Questa vittoria è necessaria per il Mondiale dopo alcuni weekend complicati». Sperava in un epilogo diverso ...

