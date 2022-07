Il Napoli non vuole lasciare andare Koulibaly (Di domenica 10 luglio 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 07/09/2022 alle 22:00 est Giuntolli, direttore sportivo, ha detto che “non era necessario dirgli che non lo avrebbero venduto alla Juventus perché intoccabile e incedibile” Spalletti, dal canto suo, ha cercato di sedurlo spiegando che hanno preparato “una fascia da capitano extra large per Kalidou” perché vogliono che “restare”. A Napoli non vuole sentir parlare di una possibile partenza da Kalido Koulibaly e tanto meno che questa uscita sia verso Torino per raggiungere la Juventus. In questo senso, hanno parlato Giuntolidirettore sportivo dei partenopeos e Luciano SpallettiAllenatore del Napoli. Giuntolida parte sua, ha riconosciuto che “non c’era bisogno di dire ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 07/09/2022 alle 22:00 est Giuntolli, direttore sportivo, ha detto che “non era necessario dirgli che non lo avrebbero venduto alla Juventus perché intoccabile e incedibile” Spalletti, dal canto suo, ha cercato di sedurlo spiegando che hanno preparato “una fascia da capitano extra large per Kalidou” perché vogliono che “restare”. Anonsentir parlare di una possibile partenza da Kalidoe tanto meno che questa uscita sia verso Torino per raggiungere la Juventus. In questo senso, hanno parlato Giuntolidirettore sportivo dei partenopeos e Luciano SpallettiAllenatore del. Giuntolida parte sua, ha riconosciuto che “non c’era bisogno di dire ...

Pubblicità

DAZN_IT : #DeLaurentiis blocca #Koulibaly ??? 'Non lo cederò a nessun club di Serie A TIM' Dove andrà a giocare il difensore del Napoli? #DAZN - sportface2016 : +++#Napoli, #Giuntoli: '#Dybala fuori portata, sta parlando con altri club e non ci abbiamo mai pensato'+++ - capuanogio : #Koulibaly ha fatto sapere che non intende andare alla #Juventus ma anche che non vuole rinnovare con il #Napoli ma… - LupusAlberto72 : Non ho motivi per dubitare delle parole di #Giuntoli. Quindi #Koulibaly resta a #Napoli. Detto ciò, ritengo l'offer… - Frances74964326 : @NapoIicolera @Napolinblack @FeldiJr @Boboj29 Perchè pensa? Poi sul napoli ci sarebbe un altra cosa, che riguarda r… -