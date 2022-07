Giuseppe Zeno preoccupa i fan | “Sarò tentato” | la soffiata dal set

Leggi su specialmag

(Di domenica 10 luglio 2022) L’attoreha rivelato un dettaglio delle anticipazioni della prossima stagione di una fiction amatissima dal pubblico italiano Lo spoiler di(screenshot Twitter)è tornato a lavoro da ormai diverse settimane. La sua agenda è ricca di impegni in vista soprattutto della prossima stagione televisiva. L’attore sarà al centro sia della programmazione autunnale di casa Mediaset che di casa Rai. Non solo tornerà infatti protagonista di una nuova stagione di Mina Settembre, basato sui libri omonimi dello scrittore Maurizio de Giovanni. Nei prossimi mesi sarà in onda in prima serata anche con la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi in cui interpreta il ruolo del professor Enrico. In merito a questo secondo progetto si è però lasciato andare ad una ...