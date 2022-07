Pubblicità

Servo_Pensante : RT @savedem65052841: SGARBI #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza #Sileri #Par… - Cassand78498781 : RT @savedem65052841: SGARBI #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza #Sileri #Par… - Erica43581765 : RT @Eric57017912: PER NON DIMENTICARE MAI #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranz… - savedem65052841 : RT @Eric57017912: PER NON DIMENTICARE MAI #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranz… - Eric57017912 : PER NON DIMENTICARE MAI #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi… -

OlbiaNotizie

... Bazzaro, citando le parole di Walter Ricciardi sul richiamo del vaccino anti('Rischio ... Nel giro di poche ore anche i pezzi da 90 del centrodestra, da Giorgia Meloni a Matteo, ......si è espresso in merito a una possibile estensione della quarta dose del vaccino anti -agli ... Duro anche il messaggio di Matteo: "Capisci cosa Che sei un uomo piccolo piccolo". Lo ... Covid: Salvini a Burioni, 'sei un uomo piccolo piccolo' We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Da tempo il virologo Roberto Burioni, già da prima che diventasse celebre in tutta Italia per via delle sue analisi sulla pandemia di Covid-19, sui social era noto per le ...