Cameron Diaz: "Sono stata usata come corriere della droga prima del successo" (Di domenica 10 luglio 2022) Cameron Diaz, durante un recente podcast, ha rivelato di essere stata usata come corriere della droga prima di diventare una stella del cinema grazie alla sua performance in The Mask. Cameron Diaz ha rivelato che negli anni novanta è stata "usata come un corriere della droga", poche settimane prima che la sua carriera di attrice decollasse con un ruolo da protagonista in The Mask, il leggendario film di successo di Jim Carrey. L'attrice 49enne è ora pronta a tornare sul grande schermo dopo una pausa di otto anni e si sta preparando a recitare al fianco di Jamie Foxx ...

