Brad Pitt soffre di prosopagnosia, ecco cos'è il "grave disturbo neurologico" che affligge l'attore. L'esperto: "È possibile non esser creduti come è successo a lui"

Brad Pitt ha rivelato di soffrire di un "grave disturbo neurologico" che gli impedisce di riconoscere i volti delle persone, persino di amici e parenti. In un'intervista a GQ, il noto attore americano sostiene di essere malato di prosopagnosia, anche se nessun medico gliel'ha mai diagnosticata. Pitt racconta di esserne malato dal 2103, motivo per cui sono anni che trascorre la maggior parte del suo tempo in casa. Un caso del genere non è un'assoluta novità per il pubblico italiano. Di questo disturbo soffriva infatti anche Luciano De Crescenzo, lo scrittore e regista napoletano scomparso nel 2019. La prosopagnosia è un deficit cognitivo-percettivo, che può arrivare a impedire di riconoscere anche il ...

