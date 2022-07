Uomini e Donne, Matteo Ranieri al GF Vip 7? La bugia detta al provino (Di sabato 9 luglio 2022) Stando a quanto la blogger Deianira Marzano avrebbe appreso da fonti vicine e ben informate in merito all’ex tronista Matteo Ranieri, quest’ultimo avrebbe fatto il provino per il Grande Fratello Vip 7, anche se la sua partecipazione è ancora in forse. Ma non finisce qui, perché a quanto pare il trentenne ligure avrebbe mentito. Quando ha fatto il provino, settimane fa e prima di partire per le sue vacanze durate un mese, Matteo Ranieri ha detto agli autori che era single, mentre invece ufficialmente stava ancora con Valeria Cardone. O forse si erano già lasciati, e mentiva invece al suo pubblico e ai fan? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Katia Ricciarelli e Giucas Casella scatenati alle nozze di Davide Silvestri ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Stando a quanto la blogger Deianira Marzano avrebbe appreso da fonti vicine e ben informate in merito all’ex tronista, quest’ultimo avrebbe fatto ilper il Grande Fratello Vip 7, anche se la sua partecipazione è ancora in forse. Ma non finisce qui, perché a quanto pare il trentenne ligure avrebbe mentito. Quando ha fatto il, settimane fa e prima di partire per le sue vacanze durate un mese,ha detto agli autori che era single, mentre invece ufficialmente stava ancora con Valeria Cardone. O forse si erano già lasciati, e mentiva invece al suo pubblico e ai fan? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Katia Ricciarelli e Giucas Casella scatenati alle nozze di Davide Silvestri ...

Pubblicità

DSantanche : Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti.… - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - BWasowsky : RT @samoasimy99: Violenze di stato su bambini, anziani, donne e uomini inermi ?? è sempre la stessa brutalità criminale messa in atto da chi… - Fab3Ros : RT @AngiKappa: Centinaia di arrivi a #Lampedusa. Hotspot mai così pieno (1700 per 300 posti). Sono arrivi AUTONOMI non c'è ministro o sinda… -