Traffico Roma del 09-07-2022 ore 13:30 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati sul tangenziale est È momentaneamente chiusa la galleria nuova circonvallazione interna in direzione della via Salaria Stadio Olimpico Per consentire la rimozione di un veicolo all'interno della galleria sul posto naturalmente si stanno formando code code che ritroviamo anche sul tratto Urbano della A24 allo svincolo per la tangenziale code a partire da Portonaccio in direzione del Litorale invece abbiamo ancora code per Traffico è un incidente sulla via Pontina tra il raccordo anulare e il bivio per pratica di mare mi ricordo che via di Pratica è ancora chiusa al Traffico 3 alla via Pontina e via Arno quindi in alternativa si può proseguire sulla via Pontina oppure prendere la litoranea Intanto in centro troviamo divieti fisiche alla viabilità ...

